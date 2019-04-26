川普想拉攏中俄談核武協議　專家怒批：野心太大

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普外傳正著眼於與中國、俄羅斯達成一項重大的核武軍備管制協議，讓他的外交政策成就再添一筆，而白宮方面已展開跨部門會談商討。只不過，中國未必願意參與這項計畫，且專家認為，此舉可能帶來適得其反的效果，不是美俄要大幅縮減自身的核武儲備，就是要讓中國大規模發展核武。

美媒CNN引述白宮官員的說法指出，美俄間的重大限武協定《新戰略武器裁減條約》（New START）即將在2021年到期，而白宮目前已著手為川普開發各種選項做準備，「總統很明確表示，他認為軍備控制條約應該要包含俄羅斯和中國，且條約範圍要涵蓋所有武器、彈頭及導彈…這是先前任何一屆美國政府都沒有嘗試過的事情。」

目前川普政府並沒有為此設置時間表，也沒有提出和中俄進行談判的可能性，但川普目前任期剩不到2年，他在任期內完成此事的困難度相當高。再者，《新戰略武器裁減條約》的誕生，是源自於最初的戰略武器裁減條約，期間歷經數十年談判，而新國家的加入意味著一切可能要從零開始。

核威脅倡議副主席林恩魯斯騰（Lynn Rusten）表示，現階段謹慎的做法將會是更新《新戰略武器裁減條約》，並吸引中國等其他具備核能力的國家，「野心過大的做法將帶來不必要的風險。」

此外，中國所擁有核武仍不到美俄的十分之一，同時奉行「不優先使用核武」（no first use）的政策。軍備控制和不擴散中心高級政策主任亞歷山大貝爾（Alexandra Bell）提到，中國並沒有達到美俄核武庫的水準，「你提到中國的唯一原因，就是無意延長《新戰略武器裁減條約》。」