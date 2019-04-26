川普要在白宮接待習近平　還想跟中俄談全面裁減核武

▲2018年12月1日，中共國家主席習近平(左)跟美國總統川普在阿根廷G20峰會上的合影。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普周四(25日)表示，他將會在白宮接待中共國家領導人習近平。之前川普曾表示，期待在跟習近平會面時，達成中美貿易協議。這次會面已被視為中美即將達成有關協議的重要象徵。

美國媒體周五引述多名華府官員的話說，川普已指示官員研究跟中共國及俄羅斯簽訂新的核武條約，擴大裁減軍備，內容 涵蓋所有彈頭和導彈。

白宫周二表示，財政部長梅努欽與美國貿易代表萊特海澤將於本月30日前往北京，跟中共副總理劉鶴在北京展開新一輪貿易談判。劉鶴也會回訪華盛頓，在5月8日跟美方代表展開磋商。

華府知情人士指出，川普認為裁減軍備應包括中俄，以及所有武器、彈頭、導彈，白宮正進行密集式的跨部門會議草擬方案，希望盡快提交選項：例如制訂新的核武條約，以取代將於2021年失效的 《裁減戰略武器條約》(START Treaty)，但目前還沒有談判時間表。

有分析家指出，如果川普的計劃成功，將會是他外交的一大成就。 有軍事專家則擔憂川普其實不打算延長《裁減戰略武器條約》，新計劃只是 想拖延時間，不想受條約的規範，或避免引發美俄軍備競賽。而中共是否願意加入條約，亦是未知之數。