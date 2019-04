花朵盛開恐怖版！女性乳腺圖太震撼　女網友內心受創：我不要奶了

國際中心/綜合報導

一般健康課本上的人體肌肉系統圖都是以男性做示範,近來一張女性肌肉系統圖在推特(Twitter)瘋傳,因為女性乳腺構造太過驚人,讓大批網友直呼:「密集恐懼症要發作了!」

推特網友「Artist formerly known as Byeonce」21日分享女性肌肉系統圖,其中,乳腺構造宛如一朵盛開的花,花瓣層層堆疊,並分別由一根腺管連結到乳頭。事實上,當媽媽們以母乳哺育寶寶時,正是靠著多根乳腺管傳輸母乳,讓乳頭泌出乳汁。

不過該張圖片對於沒有相關知識的人來說實在太過刺激,連許多女性網友都留言「為什麼乳房長這樣?我真的擁有這種東西嗎?我不想要了」、「不,我不需要看到這個,我受創了」、「噢我再也不想要有胸部了」、「最初我以為是有人在胸部上放花,是種藝術,但現在看起來像一個外星生物活在我體內,我被嚇到了」。

雖然照片駭人,但也有不少人欣賞這種「自然美」,感嘆花狀的乳腺構造帶著一種自然美,才能以母乳餵養寶寶,孕育生命,同時了解母乳來源。不過也有一部分的人質疑,過去課本上都是男性肌肉系統圖,導致大部分人根本沒看過乳腺構造。

此推特至今收穫4.5萬件轉發、13.8萬個喜歡,也因此登上《BBC》報導。