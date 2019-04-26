「天菜版」肯德基爺爺新MV「誘惑之舞」撕裂上衣秀8塊肌　吸75萬網友狂看

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知名速食餐廳肯德基的招牌形象「桑德斯上校」日前轉型成性感大叔，官方不僅發布一系列全新形象照，還在26日公開全新MV。只見肯德基爺爺撕裂身上的白色背心，露出8塊腹肌，還帶著9位同樣「身材可口」的Dancer大跳「誘惑之舞」，上架後秒吸7千多網友留言，「看完想吃雞肉」、「讓我們去一趟肯德基吧！」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kentucky Fried Chicken（@kfc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 19 日 上午 9:38 張貼

肯德基在FB上公開最新MV，約1分鐘長的影片上架還不到一天，就吸引75萬人觀看。只見桑德斯上校帶著9位猛男，露出胸肌，身穿黑色西裝褲，脖子上還繫著可愛的小領結，在鏡頭前大跳性感舞蹈，最後還一把扯掉黑色西裝褲，露出屁股後面的促銷標語，並扮成「人體雞桶」大喊「Happy mother's day（母親節快樂）」。

原來這是肯德基新推出的母親節促銷廣告，桑德斯上校與其他九位Dancer分別代表10塊炸雞，並提供連結，讓網友可以訂製一支「母親節影片」。影片自26日上架後，不到一天已吸引75萬人次觀看，不少網友在留言處回應，「我不喜歡肯德基，但現在可以成為粉絲了」、「餓了嗎？」、「該吃肯德基了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Kentucky Fried Chicken（@kfc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 11 日 下午 12:01 張貼

其實這位「天菜版」桑德斯上校是電腦合成繪製出來的，並非真實人物，自4月推出後，吸引不少粉絲按讚追蹤。這位天菜大叔將接手管理肯德基的官方IG，雖然稍早傳出的消息是「只管理到4月22日」，但截稿前仍有新照片與PO文出現；因此喜歡桑德斯上校的朋友，還能在短期內看到他的身影。

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