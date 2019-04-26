恐攻主謀確認身亡！斯里蘭卡總理：國內至少140人與IS有聯繫

▲清真寺外仍有維安部隊駐守。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

斯里蘭卡官方26日表示，爆炸案的主謀已經在自殺攻擊中死亡，目前已經逮捕該組織副手。警方表示，初步調查結果顯示，這些炸彈客接受極端組織「Army Mohideen」訓練，並在海外與斯里蘭卡東部進行武器攻擊練習。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）指出，目前該國至少有140人與伊斯蘭國（IS）有牽連，「政府有能力控制恐怖組織活動，為國民創造一個自由和平的生活環境。」

斯里蘭卡警方在官方推特上指出，極端團體「國家一神教組織」（NTJ）的爆炸案主謀札赫藍（Mohamed Zahran），已經在香格里拉酒店（Shangri-La）的爆炸攻擊中死亡．目前已經逮捕該組織副手。調查人員也確定，這些炸彈客接受極端組織「Army Mohideen」訓練，並在海外與斯里蘭卡東部進行武器攻擊練習。另外，炸彈客平時也從未隱瞞姓名，照常在市內健身、打球，而犯案用的車輛，則是在可倫坡郊區一家汽車行購買。日前警方也逮捕一間製銅工廠的9名員工，他們疑似提供製作炸彈用的原料，並出售斯里蘭卡軍方報廢的空彈殼。

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▲穆斯林入寺前須先接受安檢。（圖／路透）



澳洲總理26日表示，已經證實斯里蘭卡的恐怖攻擊事件，背後支持者就是IS。威克瑞米辛赫則表示，國內有140人被證實與IS有聯繫，而斯里蘭卡政府有能力完全控制IS在該國的活動，「我們將完全控制這一局面，為國民創造一個自由和平的生活環境。」

目前可倫坡市內的維安狀況良好，但當局也呼籲穆斯林待在家，不要參加每周五進行的集體祈禱儀式。所有天主教堂也在21日都接獲命令，必須關閉並暫停服務，直到安全情況改善。