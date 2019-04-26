與交往18年男友出國！她旅途中愛上另一位女人　兩人結婚了

▲桑德拉發現她的真愛並不是男人。（圖／示意圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國55歲女子桑德拉（Sandra Newton）有著超展開的戀情，她幾年前跟當時交往18年的男友一起去埃及遊玩，卻在旅途中強烈受到另一位女子雪倫（Sharon Hughes）的吸引。兩人在今年舉辦童話風格的夢幻婚禮，桑德拉打扮成仙杜瑞拉，雪倫擔任她的王子，賓客則扮演迪士尼中的角色。

《每日郵報》報導，桑德拉當年與男友皮特（Pete）到埃及旅遊，她馬上注意到在同一個度假村的雪倫，對方一樣來自英國。她坦承，看到雪倫時就像見到白馬王子，兩人在假期間成為朋友，接著各自回國，還未做出衝動行為。

桑德拉回憶，雪倫全身散發著魅力，她從未看過這樣的女人，「我們去海邊，她幫我拿包包，她是真正的紳士。我的完美男人原來會是女人。」兩人在旅遊期間其實找過各種理由見面，不過雪倫還是制止了桑德拉，要她趕快回房間陪自己的男友。

回到英國後，桑德拉仍與她新認識的女子保持聯繫，每天都在傳簡訊，有一天她被醫師安排進行一場小手術，她詢問雪倫能不能過來照顧她，對方馬上就答應，兩人也在此時發現必須向皮特坦承這段戀情。

雪倫主動向皮特說明她的感受，男方相當震驚，尷尬的他決定先出去與朋友一起住。桑德拉不久後便正式搬出與前男友的家，她與雪倫終於能在一起，不過她也有些悲傷，她的孩子無法接受這個事情，而且她的4位孫子也都還很小，全部不到6歲。

雖然並非所有親友都看好戀情，桑德拉今年依舊與雪倫舉行婚禮。事實上，桑德拉的第一段婚姻失敗後，她就一直畏懼這個形式，因此才會與皮特交往18年都沒步入禮堂，不過她最終仍接受雪倫的求婚。

兩人體會了童話般的婚禮，預計未來要搬到埃及城市沙姆沙伊赫（Sharm el-Sheikh），再度重溫這個她們最初相遇的地點。