星女一夜情後遭裸照威脅　被逼玩3P還要傳自慰影片！

▲一夕風流恨事多。星國女子一夜情後，慘遭連環性勒索。（示意圖／取自pakutaso圖庫）

國際中心／綜合報導

新加坡一名22歲女子在網路上認識27歲男莫哈末苏菲立。對方「約砲」跟她發生「一夜情」，卻也同時拍下她的裸照，這名惡狼後來竟然以裸照要脅她玩3P，甚至要求她錄下自慰影片供他「欣賞」。

莫哈末蘇菲最後遭警方逮捕，他被控1項侮辱女性尊嚴、2項刑事恐嚇及2項散播猥褻照片罪。被告在法庭上俯首認罪，遭判刑10個月。為了保護受害人，法官諭令媒體不得報導任何會洩露受害人身份的資料。

此案起源於2017年11月25日。受害女子在網路上追蹤被告的部落格，兩人聯絡上後，一拍即合，交換了電話號碼，私下在微信聊天。幾天後的12月7日，被告在淩晨時去了女方的家，兩人發生一夜情，被告更在女方不知情的狀況下， 用手機拍下她躺在床上的裸照。照片中有拍到女子的臉和胸部。

從那一天起，被告持續發送簡訊給女方，但女方一概不回應，被告一怒下在同年12月30日將裸照傳給女方。女方震驚之餘，立即要求男方刪除照片。被告非但不答應，更進一步要脅女方，逼她跟他和友人一起玩3P。女方擔心被告會保留或散播裸照，無奈之下只好答應。2018年1月3日，被告在她面前把手機裡的照刪除。

第二天，男方又透過簡訊想把女方約出來，但被對方堅決拒絕。被告則要求對方發送自慰影片給他， 並且說自己手中還有她的裸照。他同時保證收到自慰影片後，不會再騷擾她。受害人逼於淫威，真的拍了兩段各一分鐘長的自慰影片傳給對方，以為惡夢就此結束。

2月7日，女方發現被告已將她的自慰影片上傳到網路。悲憤之下終於報警。被告在本周認罪。並表示對自己的所作所為感到羞愧，希望能拋下過去，重新做人。最後法官判他10個月徒刑。