「我們懶得載你了啦！」好友集資送新車…他傻眼秒「感動淚崩」

實習記者黃可昀／綜合報導

最近一段影片在推特上已突破21萬人觀看，原PO是名南非車行員工，他表示之前接到一群人集資買下一輛銀色轎車，領車當天他們帶著一名光頭男子到場並表示「兄弟，這台車現在是你的了 !」原來這群人注意到好友沒車代步很不方便，於是默默存錢買了一台新車送他，暖心驚喜讓光頭男瞪大雙眼難以置信，也忍不住流下感動的男兒淚。

▲光頭男感動到說不出話直接噴淚。（圖／翻攝自推特@Asanda_Goduka下同）



推特帳號Asanda_Goduka日前發布這段影片，光頭男子起初還搞不清楚狀況，疑惑的說「什麼意思？我的車？」身旁朋友便解釋是大家合資買新車送他，因為「我們懶得再去載你了啦！以後你就自己開車吧，大家不管你啦！」

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▲▼他一度不敢相信，驚訝的走到外頭透氣。



雖然友人嘴巴上嫌開車載光頭男很麻煩，但實際上是捨不得兄弟沒有車會不方便，所以才貼心的準備這項大禮。光頭男得知真相後，驚訝的抱著頭來回走動且驚呼聲連連，覺得自己彷彿在作夢，最後才緩緩走到汽車旁打開車門，一顆顆斗大淚珠瞬間噴發，摀著臉留下感激的淚水。

▲一坐上新車立刻爆哭。



窩心過程被車行員工錄下並PO到網路，深厚的兄弟友誼也吸引網友留言「我也想要這種朋友！」「這不是朋友，是家人！」「哪裡可以提交好友申請」、「要怎麼認識他們？」「希望女生之間也能擁有這種友誼」。