美國民主黨員爭搶2020總統大位　迄今已有20人宣布參選

▲美國前副總統拜登（Biden）為民主黨內第20位宣布參選總統候選人。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

距離美國2020總統大選還有一年半的時間，民主黨迄今已有20位議員正式宣布參選總統，其中包含前副總統拜登（Biden）、華裔候選人楊安澤（Andrew Yang）等，都向聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）提交競選文件。

根據《芝加哥論壇報》報導，美國以往從未發生過一個黨內有如此多的提名候選人，這也是民主黨內唯一的嚴重分歧，甚至可能會導致潛在的不祥問題。

當地民意調查也顯示黨內緊張局勢比歷年更嚴重 ，或許會直接分裂成不同理念層次的內部小團體。此外，目前眾多候選人中，聲量高的除了拜登外，夏威夷州國會眾議員葛巴德（Tulsi Gabbard）和印第安納州南灣市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）也因媒體的大量報導，民調持續上升。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）指出，民主黨全國代表大會（DNC）針對黨內正式候選人設置了籌款和民調基準，僅達到門檻金額和民眾最低支持率者才可參加早期辯論會，至於還有一個重要關鍵則是媒體，他們是否願意報導候選人的新聞進而提高支持聲量，都和最終總統當選結果息息相關。

俄亥俄州立大學（The Ohio State University）名譽教授保羅貝克（Paul Beck）也提到，若某位候選人沒能成功參與早期任何一場辯論會，他終究會在此戰役中成為透明的候選人，即使提出的政策及個人特質有多出色，皆不會得到民眾的關注。

▼美國前副總統拜登於Twitter上正式宣布參選總統。（推文／翻攝自Twitter／JoeBiden）