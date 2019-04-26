《絕命終結站》翻版！網紅車內直播　下秒卡車衝入車陣爆炸…多人生死未卜

▲美國丹佛洲際公路連環車禍多人生死未卜。（圖／翻攝自Twitter／@DenverChannel）



國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛（Denver）70號州際公路發生嚴重車禍，12輛小客車與3輛卡車撞成一團，引擎爆炸冒出熊熊烈焰。當地消防人員指出，有6名傷者被送往醫院，且有多人死亡，初步研判，應是卡車爆胎衝入車陣，爆炸後點燃卡車裝載的木材，才讓火勢一發不可收拾。一名Youtuber也在網路上公布自己「撿回一命」的直播影片，當時這輛失控的卡車從他車旁呼嘯而過，簡直就是《絕命終結站》中連環車禍的劇情翻版。

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▲▼Youtuber直擊丹佛連環車禍，白色卡車從旁呼嘯而過。（圖／翻攝自YouTube／Burger Planet）



意外發生當下，一名Youtuber麥卡辛（Josh McCutchen）正在車內進行直播，沒想到竟意外錄下車禍發生過程。當時車流量非常大，麥卡辛也被塞在車陣中，沒想到下一秒有輛車從旁邊快速衝過，他大喊，「天哪！我差點就要死了！」大約40秒過後，他看見前方冒出大量濃煙，才確認自己真的逃過一劫，立刻開向最近的出口，鏡頭再度回到事故現場，火勢已非常猛烈。

▲火勢撲滅後現場殘骸。（圖／翻攝自Twitter／@WestMetroFire）



萊克伍德（Lakewood）警局發言人康特里曼（Ty Countryman）表示，當時一輛卡車失去控制，穿過一座橋下後撞入車陣，不幸的是當時車流量多，共有12輛車、2輛卡車遭到波及，擊中瞬間爆炸起火，而其中一輛卡車上載著大量木材，加上汽油外洩增長了火勢。警方也在推特上公布，目前火勢雖已控制，且有6名傷者也救出送醫，但仍無法掌握確切死亡人數。

而意外發生的70號州際公路，西第六大道(West Sixth Avenue）往東的路段暫時關閉，預計到當地時間26日早上的通勤時間都無法恢復。