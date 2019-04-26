少女探頭看好友「從12樓高空墜落」　撞破鐵皮遮棚再摔進地下室

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印度古吉拉特邦（Gujarat）13歲少女沙蘿莉（Hetal Saroli）在家中探頭看對街的好友，不料一個重心不穩，直接從12樓陽台失足墜樓，幸運的是她重摔在1樓鐵皮遮棚上，大大減輕了撞擊力道，也因此撿回一命，如果是重摔在水泥地面，後果實在不堪設想。

據《鏡報》報導，意外發生在4月13日，沙蘿莉當時從家裡看到對街出現像是好友的身影，於是探頭想要看仔細一點，不知不覺整個身體已經伸出陽台，下秒就從12樓高空墜落。

監視器畫面顯示，沙蘿莉以極快的速度直直往下掉，直到撞上鐵皮遮棚才停下，在重力加速度的衝擊下，遮棚直接被撞出一個大洞，也發出巨大聲響驚動附近住戶。

沙蘿莉撞破遮棚後，再摔到一旁樓梯護欄，最後又往下滑落到地下樓梯，層層緩衝使撞擊力道大幅減弱，但從畫面中仍可見，沙蘿莉在墜樓後，小小身軀已不堪負荷，呈現癱軟的狀態摔進了地下室。

送醫檢查後發現，沙蘿莉四肢都有多處骨折，腰部、胃也有出血情形，再加上胸腔積血，必須立即進行氣切及手術，幸好腦部、心臟等重要器官沒有受到太大傷害，因此手術後生命跡象已穩定。醫生坦言，從12樓高空墜落還能保住一命，簡直就是奇蹟，這都要感謝有鐵皮遮棚的保護。