越愛滑臉書、IG的人越愛花錢　「可見性偏差」讓人陷貧窮！

▲ 越常滑臉書和IG等社群媒體，越容易受到可見性偏見的影響。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

最新一項研究顯示，常常滑FB和IG等社群媒體的人，容易只看到他人拍下的美食和旅遊照，進而出現「花越多、存越少」的「可見性偏差」行為，如果不加以改善，加上儲蓄觀念的改變，很容易陷入存不到錢的窘境。

根據BBC和Los Angeles Times報導，由於美國在2018年時，個人儲蓄率大約在7％左右，創下自經濟大衰退（the Great Recession）以來的歷史新低，雖然很多人可能解釋為物價上漲、寬鬆的信貸政策讓支出更加容易等，但加州大學（University of California）與多倫多大學（University of Toronto）的一項合作研究中表示，現代人的儲蓄率下降，主要與瀏覽社群網站時產生的「可見性偏見」有關。

▼ 在社群媒體上的貼文，往往只顯現大家美好的一面。（圖／免費圖庫pixabay）

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研究顯示，科技進步讓人們更容易在臉書、IG等社群媒體上關注朋友，然而，相對於了解對方的非消費生活，人們最常關注朋友在各大景點的照片和誘人的美食照等，加上每當看到他人消費時，大家第一時間的想法是自己「應該買一下」，而非在意戶頭內的存款，才會經常在月底看到餘額時感到心痛不已。

作者之一的加州大學教授大衛（David Hirshleifer）就表示，很多人認為，沒有參加奢華派對、搭豪華遊艇就是省錢，但這種想法非常危險，因為派對和遊艇都不是朋友們的真實生活，例如一名在現實中喝平價咖啡、穿平價服飾的朋友，在社群網站上可能只分享吃昂貴餐廳、出外旅遊的貼文，但往往他的奢侈行為都會烙印在關注者的記憶中。

值得一提的是，研究也顯示，人們在可花費金額上有著相當大的不確定性，經常需要尋求社會線索當作參考，導致消費行為嚴重受到他人的影響，有大量證據指出，人們在儲蓄決策方面，經常出現「抓住最後一根稻草」的行為。

另外一名研究者多倫多大學商學院教授韓兵（Bing Han）也點出，每當人們在社群媒體上發佈消費貼文時，往往會吸引關注的朋友們學習和模仿，進而影響他們本身。加拿大約克大學（York University）傳播學助理教授史蒂芬（Stephane Couture）也說，「如果我們周遭的人都在消費，我們就會更傾向去消費。通常社交媒體都會加強這些趨勢」。

對此，大衛建議，如果想要改善自己過度消費的行為，下次不妨觀察朋友私底下的節儉行為，例如對方可能一台車開了15年等，盡量讓自己的想法符合現實。

▼ 專家建議，透過觀察他人的節儉之處，有助於改善過度消費的行為。（圖／免費圖庫pixabay）