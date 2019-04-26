虐心宣傳《復仇者聯盟4》　電影院擺「英雄化的灰」粉絲不行了

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》日前上映，引起話題。（圖／翻攝自Avengers臉書）

國際中心／綜合報導

英雄電影系列終於迎來大結局《復仇者聯盟4：終局之戰》，在24日上映後，大批粉絲呼籲絕對不要暴雷，就盼喜歡的英雄能有個好結局。而美國電影院卻超級虐心，宣傳電影直接搬出英雄們被燒成灰的樣子，打擊粉絲毫不留情。

電影院的展示櫃一般放著關於電影的商品，提供粉絲欣賞選購，不料，在《復仇者聯盟4：終局之戰》上映前，美國電影院推出特別的宣傳方式，竟在電影院的展示櫃中放入「《復聯3》中化成灰角色的灰燼」，還在一旁放在角色照片及名字，虐爆粉絲心。

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▲薩諾斯用無限手套消滅多名英雄。（圖／《復仇者聯盟3》劇照／翻攝自Netflix）

在《復仇者聯盟3》中，薩諾斯湊齊6顆寶石，完成了無限手套，並在一彈指之間，消滅了世界上半數的人，其中也包括眾多英雄，如蜘蛛人、黑豹、星爵、黃蜂女、冬兵、奇異博士等，洛基、幻視及葛摩菈則是直接被薩諾斯殺死。

粉絲們萬萬沒想到，想要再次見到的英雄們卻不是出現在電影上，竟然是在展示櫃中，還真的化成灰燼，根本再度被虐爆，該張照片也在網路瘋傳。讓粉絲們忍不住討論「雖然想法很嶄新，但虧你們敢這樣做啊」、「太痛了，這宣傳太過分了啦」、「這個不能原諒」、「不～我不喜歡這個」、「有S傾向的電影院啊」。