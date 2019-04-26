馬克宏回應黃背心「砍稅1746億元」　上調退休金平息民怨

▲ 馬克宏原定4月15日發表談話，但因巴黎聖母院發生大火，延至25日才舉行。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

法國黃背心運動持續將近半年，總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日終於做出正式回應，承諾減稅50億歐元（約新台幣1746億元）、提高退休金、整頓國家公務體系、放寬公投規定等，但富人稅不予調整，強調財產稅會在2020年進行審查。馬克宏提到，目前進行中的「基本改革」將會持續推進，並誓言把過去數月的暴力動亂拉回正軌，恢復公共秩序。

綜合CNN、BBC報導，黃背心運動自去年11月展開，連續好幾個週末上街頭抗議，訴求提高最低工資、取消對柴油徵收的綠色稅、改善公共服務以及取消富人稅，而馬克宏見狀則在去年12月提出耗資100億歐元的改革政策，但都沒能把抗議平息。

歷經長達數周的「傾聽之旅」後，馬克宏25日在愛麗舍宮（Élysée presidential palace）拋出一系列改革措施，試圖解決國家社會不平等的問題，包括透過削減開支等措施換取中產階級減稅50億歐元、恢復按照通貨膨脹率調整的退休給付、放寬公投規定、減少國會議員等。

馬克宏進一步表示，上述這些政策要與黃背心運動衍生的街頭暴力分開處理，不能讓脫序行為掩蓋當初的訴求。只不過，馬克宏的回應並未取得部分抗議示威民眾的支持。民調顯示，目前馬克宏的支持率已從2年前就職的60%降至30%左右。