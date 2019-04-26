參加民主遊行…他前途一片光明赴美讀大學　卻在沙國遭斬首

▲沙烏地阿拉伯有著嚴厲的死刑制度。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯23日處死37人，政府指控這些人涉及恐怖主義思想。其中一名死去的是年輕男子穆杰塔巴（Mujtaba Nader Abdullah al-Sweikt），他2012年被美國西密西根大學錄取，本來要展開充滿前途的學業生活，卻因為參與一場宣導民主的遊行而被逮捕，引發人權團體強烈抨擊。

BuzzFeed新聞報導，穆杰塔巴曾在阿拉伯之春（Arab Spring）期間參與遊行，他失去自由時才17歲。人權團體「緩刑」（Reprieve）表示，穆杰塔巴在法赫德國王國際機場遭沙國官方逮捕，當時他正準備前往美國讀大學。

沙國內政部23日發布新聞表示已處決37名沙國公民，他們犯有恐怖主義與反政府相關的罪名，名字還逐一被揭露。根據「緩刑」說法，穆杰塔巴是其中一人，他全身曾被慘烈毆打，官方連他的腳底也不放過，由於受不了酷刑，他在逼供情況下說出想法而被定罪，最後遭斬首。

穆杰塔巴在2016年被判處死刑，他與其他13名男子被控武裝反抗安全人員、準備與使用炸彈、竊盜、煽動混亂等。「緩刑」說明，23日被處決的人中，至少有3人在未成年時被逮捕，此舉公然違反國際法。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，針對這14名男子的審判過程非常不公平，他們受到長時間拘留，審訊期間面臨各種不人道的虐待逼供；法官沒有下令調查他們受到的指控，因此沙國最高法院2017年維持死刑判決。

國際特赦組織補充，沙國今年至少處死104人，其中有44人是外國人；專門研究中東問題的主任馬盧夫（Lynn Maalouf）透過聲明指出，大規模的死刑代表沙國無視人命，死刑也成為一種壓制什葉派與少數民族的政治工具。