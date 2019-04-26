影／強壓23歲孕婦進草叢性侵　色狼遭正義哥毆打變「豬頭」！

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泰國有一名正義哥與友人近日於半夜回家途中，突然發現草叢中有一名男子正試圖性侵一名年輕孕婦，當下他們決定好好教訓男子，直接把對方的臉打成像豬頭一樣，並把他沒穿褲子的照片上傳到臉書上，立刻吸引許多網友聲援。

▲ 坎齊被正義哥打到雙眼瘀青，臉整塊腫起。（圖／翻攝自臉書／Kittisak Jackey Silapornprasert）

根據《Khaosod》報導，事發於24日，當時23歲的年輕孕婦和數名友人一起到酒吧，並在結束後於凌晨1點騎車回家，這時，對向車道出現2名騎車男子，其中犯案的29歲男子坎齊突然跳上孕婦後座，導致機車整個倒在路上，隨後他當場脫下褲子，並將女子壓在草叢中企圖性侵。可惡的是，儘管當時女子表明自己已經懷孕，坎齊仍決定霸王硬上弓。

正巧，當時網友吉提撒科（Kittisak Jackey Silapornprasert）與友人經過附近，先是發現機車倒在地上，接著聽到女子的呼救聲，遂趕緊往聲音方向前去救援，這時，他們看到坎齊企圖逃離現場，但從女子口中得知坎齊企圖性侵她時，他們決定為孕婦討回公道，直接將男子包圍後痛扁一頓，打到全身是傷，臉腫成像豬頭一樣。

▼ 坎齊當晚被打倒在地上，隨後遭警方逮捕。（圖／翻攝自臉書／Kittisak Jackey Silapornprasert）

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▼ 坎齊沒穿褲子倒在車子上，臉上充滿血痕。

當時正義哥與友人直接把坎齊交給警方，他事後在臉書上發佈坎齊的露下體照，以及他被自己踩在腳下的照片，立刻吸引1萬8000人按讚、5000則留言和7169次的分享，許多人網友嘲笑坎齊表示，「他是做微整形嗎」。也有網友紛紛稱讚提撒科，「你是真正的男人」、「幸好有你」、「不幸的是，他還活著」、「應該試試看將橡皮筋綁起來」。但也有部分的人認為使用暴力不是解決問題的好方法，應該交給法律來處理。

據悉，由於被正義哥和友人圍毆，坎齊出現顱內出血等症狀，已在醫院接受治療。但對於正義鄉民的行為，警方表示，如果未來男子想討回公道，他有權向施暴者追究法律責任，但施暴者也有權為自己辯護抗訴。