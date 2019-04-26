日本改元災情多！企業搶「它」避難、律師氣告政府「違憲」

▲日本將於5月1日改元，正式啟用新年號「令和」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本將於5月1日改元，新年號為「令和」，然而，改元工程浩大，不僅需要花費龐大費用，還需要花時間製作新年號的工具，甚至現在傳出連詐騙集團都跟上改元潮流，要求老人交出資料以便騙財。

上一次1989年手工改元

綜合日媒報導，日本上一次改元在1989年，裕仁天皇去世同天，日本宣布將年號「昭和」改為「平成」，並在接下來的24小時內，手動將全國標誌、企業表格等全數更新完成。所幸，當時傳統的日本並沒有太多需要更改的事物，個人電腦也還不普及，因此改元順利完成。

請繼續往下閱讀...

▲日本電腦系統需要升級。（示意圖，非日本／記者林敬旻攝）

改元工程浩大 電腦跟平成一樣老

然而，這次改元早在2017年末，明仁天皇就宣布退位日期，留給日本全國人民一年半的時間準備改元工程，卻還是沒能順利。據日本經濟產業省表示，到今年3月前，2700多家企業中還有5分之1的企業沒有做好準備，更不用說新年號4月1日才公布，離正式啟用只剩1個月，顯然問題不小。

改元要改什麼？雖然日本在與國際交流上使用公曆（西元），個人也多是使用公曆，但企業則多使用年號記事，因此，大量的企業必須更新電腦。經產省資訊科技創新部門副主任守谷學就表示，某些政府機關及金融機構仍使用過時的電腦系統，最容易發生改元問題。

守谷學形容，某些機構的電腦就如平成時代般古老，「有些日企系統2、30年沒有更新」，且多數民營企業都沒有意識到改元的問題。微軟也表示，他們會透過雲端運算系統推送更新軟體給客戶，若客戶的電腦仍採用舊版本的Windows作業系統，恐怕容易出問題。

▲日企搶印「令和」印章，方便修改仍是舊年號的文件。（圖／達志影像／美聯社）

改元問題多 花錢還趕工

除了電腦系統，中小企業則要擔心文件上的稱呼，許多日企因為來不及修改文件上的舊年號，紛紛搶著印「令和」的圖章，試圖便利修改文件。然而，這卻影響製造商，例如辦公用品製造商Hanko21透露，新年號公布的第3天，他們的橡膠就用完了，所有工廠及員工都在加班趕製圖章，還考慮要雇用臨時工度過平成最後的「趕工日」。

改元災難不斷，茨城縣古河市因更新電腦不慎刪除逾千筆資料；愛知縣名古屋市改元要花費430萬美元（約台幣1.3億元）；還有詐騙集團以改元為名義，要求老人們交出資料，藉此詐騙金錢。

改元意見 跟上國際還是保留文化

對此，一名律師山根次郎就控告日本政府，主張政府迫使人民依照日本天皇在位時間來記事，違反憲法賦予的個人尊嚴，「只有日本使用這個與眾不同的時間維度，跟國際格格不入，何必呢？」

日本改元引發各方災情，是要跟上國際腳步，從此使用公曆，或是保留傳統文化，使用年號卻種種不便？恐怕還得讓日本多加思考。