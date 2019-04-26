韓國會議長涉性騷「道歉後低血糖入院」　豬隊友大老護航稱：以為她是男的

▲南韓國會議長文喜相（左）爆出性騷擾風波。（圖／CFP）

記者林瑩真／編譯

韓國國會24日爆發關於選舉法的糾紛，保守派的自由韓國黨議員們前往國會議長文喜相的辦公室抗議，不料，文喜相疑似對其中一名女議員性騷擾，引發批評。文喜相為此道歉後，卻因低血糖送醫，與文喜相同樣是共同民主黨的議員則幫忙說話，「文喜相誤會該名女議員是男性」。

綜合外媒報導，一名自由韓國黨的議員指控，大家到文喜相的辦公室抗議時，文喜相伸出雙手摸了女議員林利子的腹部，當林利子抗議「這是性騷擾！」後，文喜相就改用雙手捧住林利子的臉，回問「這樣做就可以嗎？」接著雙手擁抱住再次抗議的林利子。

對此，文喜相事後道歉，解釋當下自己是想要離開現場的，沒想到過程中不小心有肢體接觸，就被對方指控是性騷擾，「我就是一時衝動」。但林利子不願接受，「這已經不是單單的性騷擾」，自己也因精神上受到打擊而入院，同黨的議員準備要告文喜相。

此事引發外界批評，不料，文喜相疑似因為承受不了批判，隔日就因低血糖入院。與文喜相同黨的最高委員薛勲幫忙護航表示，「最初是以為林利子議員是男性」才會做出此舉動。

但此話再度引發批評，自由韓國黨的新聞發言人表示，「薛勲對女同事說了絕對不能說的話」，要求薛勲辭職謝罪。薛勲議員室則發出聲明，「第一次見到林利子以為是男性的印象很深，但之後一起工作就知道她是很棒的人」，是這樣的話被斷章取義。

因為國會議長文喜相的性騷擾風波，引起韓國政界許多回應失言，也讓外界稱韓國政界為「動物園國會」，嘲諷聲音不斷。