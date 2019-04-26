39歲媽卵巢過大「狂生38胎」　老公喜悅變崩潰…半夜拋家逃命！

▲瑪莉恩卵巢過大，狂生三胞胎、雙胞胎。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

生孩子對於女人而言，應該稱的上算是喜悅的事情，但對於烏干達的女子瑪莉恩（Mariam Nabatanzi）而言，似乎已經到達失控的地步，因為擁有38個孩子的她，從老公拋家棄子後，必須自己獨力撫養這些孩子，生活除了照料孩子之外就是不斷的工作養家。

根據英國《每日郵報》報導，現年39歲的瑪莉恩自12歲結婚後，第一年就生下來雙胞胎，接著又有5個雙胞胎的到來、4對三胞胎、5對四胞胎，對於自己容易受孕的體質，瑪莉恩在生到一個階段時，曾到醫院求診，當時醫師表示，因為比一般人大的卵巢，所以即便吃了避孕藥，也可能會導致危險。

因此，瑪莉恩無法以避孕藥的方式避孕，孩子也就接踵而來，過去在烏干達每名婦女平均可以生5～6個孩子，算是非洲國家生育率最高的，但即便生在這樣的國家，瑪莉恩的狀況也相當異常。在瑪莉恩生產的歲月中，曾經失去過6個孩子，無止盡的受孕也讓她成為夫家的負擔，漸漸認為瑪莉恩是受到詛咒，最後更拋家棄子，丟她一人照顧30幾個孩子。

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▲瑪莉恩賺的錢都完全用在孩子的食衣住行上。

「我為了男人受盡痛苦。」瑪莉恩接受當地媒體訪問止不住眼淚的想起自己的生活，如今的她所有的時間都只能照顧孩子、工作才有辦法撐起一個這麼大的家庭。23歲的孩子伊凡（Ivan Kibuka）表示，媽媽相當辛苦的賺錢，但當錢用完時，他選擇輟學工作來分擔家計。

瑪莉恩一家39口住在4個只有水泥牆、打通鋪的地方，年紀較長的孩子要負責照料年幼的孩子，她表示：「即便生活在困苦，都不曾想過要放棄孩子，因為我自己擁有艱難的童年，所以最大的願望，是希望他們都能快樂長大。」