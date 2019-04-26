24歲噁哥才過假釋　「電線綁走88歲老奶奶」拖進地下室逼洩慾！

▲男子竟對88歲奶奶動手，要求脫褲硬來。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國紐約布魯克林區日前發生一起24歲男子闖進88歲老奶奶家，一把將人擄走之後，竟然囚禁在地下室並且加以性侵、虐待，男子逞慾後逃跑，老奶奶靠著堅強的意志按下身邊的警報器，警方到場後立刻將她送醫，並且展開對男子的追捕行動。

根據英國《每日郵報》報導，犯案者沃瑞（Selwyn Worrell）才在今年2月結束假釋，卻馬上犯下強姦擄人罪。沃瑞對家裡附近高齡88歲的鄰居老奶奶下手，趁著老人家沒有戒心，按了門鈴之後以電線綑綁老奶奶拖進該棟建築物的地下室，強行脫褲性侵。

沃瑞完事後立刻逃之夭夭，老奶奶拿出身上的警報器報警，警消人員到場後，對於沃瑞的行為感到相當震驚，立刻調閱監視器進行追捕。附近住戶聽聞老奶奶遭到襲擊都感到相當心疼，因為不管是奶奶的家人或是親友，都非常喜愛這位慈祥的老人家，萬萬沒想到會遭到沃瑞伸出魔爪。

老奶奶的女兒表示，非常氣憤這樣的行為，但幸運的是母親並沒有太大的情緒起伏，一起恢復良好。一名自稱沃瑞的叔叔出面表示，姪子因為有精神方面的疾病，希望可以姪子接受精神鑑定，當家人看到警車追到家門口時，他們其實很害怕是沃瑞又犯下大錯，沒想到卻是真的！

此外沃瑞的叔叔也表示，其實原本就已經安排沃瑞要進行精神評估，性侵老奶奶可能是他反抗的方式之一，而醫院也離案件發生地點不遠。