莫三比克受災婦「陪睡換糧食」陷困境　周五史上最強熱帶氣旋再襲

▲ 莫三比克部分村莊直到4月6日才收到人道救援物資。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非洲東南部國家莫三比克（Mozambique）受到強大熱帶氣旋肯尼斯（Kenneth）進逼威脅，多達數千人在25日被撤離至避難所，料將再次帶來強風暴雨及嚴重洪災。只不過，上月熱帶氣旋伊代（Idai）的受災戶至今仍未走出洪災陰霾，現正面臨食物嚴重缺乏的狀況，許多婦女與孩子們長達數周沒有食物可以吃，部分女性只好用性服務換取糧食果腹。

根據人權觀察組織（HRW）25日發布的調查，當地食物缺乏狀況相當嚴重，甚至有婦女過去幾個禮拜以來，是撿地上潮溼的玉米與水果來吃，且因部分地區道路受到洪水侵襲，導致人道援助直到4月5日才送達當地。但許多受害者以及救援人員如今證實，當地部分社區領袖處理食品分發時，會要求沒錢行賄的弱勢女性提供性服務，讓她們的名字可以出現在食物分發名單上頭。

「在一些村莊裡頭，部分婦女以及她們的孩子已經好幾個禮拜沒有食物了」，救援人員表示，「為了食物，她們什麼都願意去做，這也包括和負責分發食物的人睡覺。」

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▲▼ 熱帶氣旋伊代侵襲非州東南部國家，造成700多人死亡，數萬人流離失所。上圖為當地受災戶住的臨時帳篷 。（圖／路透）

當地一名婦女透露，當食品分發自4月6日開始後，負責分發名單的人告知名單上沒有她的名字，但同時釋出深具暗示性的話語，他先是叫她回家等待新消息，稍晚會來幫她的忙，「如果她也有幫這個人的忙的話」。

當晚，這名男子帶來一袋米、一包玉米粉以及一公斤豆子，「他到的時候，把袋子放在地上，接著開始撫摸他的生殖器，告訴我，現在輪到我『答謝』他了…我後來就叫孩子們去我朋友家，當他們走了之後，我和他睡了。」

人權觀察組織疾呼政府必須要正視這個狀況，且要適當祭出法律行動，「緊急援助應該要免費提供給所有需要的人民，政府和援助提供者，應該要確保援助分發永遠不會成為他人濫用的機會管道。」

據瞭解，目前當地有多達185萬人急需人道救援，其中大部分是女性及孩童。但在洪災過後尚未回歸原本生活的此刻，另個熱帶氣旋肯尼斯來勢洶洶進逼，預計26日在莫三比克東北部登陸。

▲ 莫三比克東北部地區未來4天降雨量上看500毫米，是當地月平均降雨量的4倍之多。（圖／路透）

CNN報導，熱帶氣旋肯尼斯在24日開始迅速增強，目前測得的最大風速為每小時220公里，預計在先前熱帶氣旋伊代侵襲地點以北約1000公里處登陸，堪稱莫三比克有史以來遭遇的最強大熱帶氣旋。但因莫三比克北部人口較少，外界預測，肯尼斯帶來的災害並不會像伊代那麼嚴重。

美國太空總署（NASA）表示，莫三比克以及坦尚尼亞（Tanzania）邊境一帶的居民仍必須做好預先準備，因應可能遇到的暴雨、強風以及沿岸的風暴潮。莫三比克國家災害管理所表示，目前已提供多處避難所，並啟動強制撤離措施。坦尚尼亞氣象局預測，肯尼斯將侵襲三蘭港（Dar es Salaam）沿海地區、港口城市坦噶（Tanga）及奔巴島（Pemba Island）等地。