5歲男童遭殘忍殺害棄屍　警犬靈鼻意外揭發親生父母是兇手

▲謊報兒子失蹤的狠心父母被人發現就是兇手。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾伊州一對父母上周向警方報案，稱5歲兒子在晚間入眠時間突然失蹤，他們接受媒體採訪時還聲淚俱下，對外溫情喊話希望兒子能夠趕快回家，最後卻被揭發2人就是殘忍殺子的兇手。

60歲弗蘭德(Andrew Freund)與36歲妻子坎寧安(Joann Cunningham)18日報案，稱早上起來發現5歲兒子安德魯(Andrew Freund)突然失蹤，最後一次見到對方是在前一天晚上9時，弗蘭德表示，「我們找遍家附近的公園，還有曾帶他去買零食的加油站，我們真的不知道他在哪裡。」

水晶湖(Crystal Lake)警方針對弗蘭德家附近的場合進行大規模搜索，但都一無所獲，後來更出動警犬追查線索，意外在弗蘭德家中聞到安德魯氣味，讓警方懷疑他和妻子可能涉案，進一步偵查後對方坦承犯案並提供線索。

警方24日在凶嫌家附近的伍德斯托克(Woodstock)郊區，一個淺墓中找到安德魯遺體，其遺體遭塑膠袋包住綑綁。弗蘭德夫婦目前被拘留中，2人同時面臨5項1級謀殺罪，報告中還指出，兇嫌家中充滿狗屎和尿十分髒亂，而且年久失修破舊不堪，並不是一個適合孩童居住的環境，另外一名4歲兒子目前已轉由福利機構代為照顧。