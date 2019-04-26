3D斑馬線像「白柱」....駕駛以為撞柱全停車！　網：下次一樣直接衝

▲ 拉各斯州當地駕駛常常不遵守交通推鑿，導致交通意外常發生。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

國際中心／綜合報導

奈及利亞拉各斯州（Lagos State）一所創意學院「02 Academy Lagos」近日發佈國內首條3D斑馬線，讓駕駛以為前方有白色柱狀物擋到，產生快要「撞柱」的錯覺，希望藉此降低車速，保護行人安全。

根據網站MayMayGist報導，拉各斯州人口數佔國內第二，但當地駕駛人常常不遵守交通規則，前方有斑馬線不減速慢行，甚至有行人在過馬路時，為了搶快而直接撞上路人。由於交通事故中，肇事逃逸的比例高達38％，加上學童常常是意外中的受害者，因此，「02 Academy Lagos」學院的畢業活動決定以交通安全為主題，希望學生能想出解決問題的方法。

據悉，3D斑馬線成為活動中的獲獎作品之一，獲獎團隊立刻在當地一條車輛往來頻繁的道路旁找到一所學校，並在路口處畫上3D斑馬線測試。值得一提的是，其實只有從駕駛的角度看過去，才會以為前方有白色柱狀物，但對於行人而言，該處只是一個平面道路。

從測試影片中也可以看到，在測試的24小時內，許多駕駛在看到3D斑馬線之後，紛紛減慢速度禮讓行人。據稱這項作品還吸引聯邦道路安全總隊（Federal Road Safety Corps）的關注，並分享在IG上。

然而，3D斑馬線曝光後，雖然有許多網友認為，「有創意」、「這個點子我給100分」，但也有許多人認為，「立刻減速會說不定會導致後方車輛追撞」、「頂多停一次，下次一樣直接衝」、「試一次就不怕了」。此外，也有人認為追根究柢，還是要提升用路人的觀念才行。

▼ 從駕駛角度看過去，會發現前方的斑馬線像是白色柱狀物。（圖／翻攝自臉書／02 Academy Lagos）



▼ 學員在學校前繪製斑馬線。

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▼拉各斯州的交通事故中，學童常常是意外中的受害者。