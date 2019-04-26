斯里蘭卡暫閉天主教堂　英美發警告：周末恐再有攻擊

▲斯里蘭卡所有天主教堂都暫時關閉。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國與美國紛紛對在斯里蘭卡旅行的該國國民發出警告，指本周末可能還會有下一波自殺炸彈攻擊。英國外交部表示，若非必要，建議不要前往斯里蘭卡，因為恐怖分子可能會發動進一步攻擊。美國駐斯里蘭卡大使館指出，週末期間，宗教場所可能成為激進分子襲擊的目標。斯里蘭卡政府則要求，所有天主教教堂接獲命令保持關閉，暫停所有服務。

英國外交部25日發出聲明，「在復活節的恐怖攻擊後，斯里蘭卡政府正在進行全面維安行動，外交大臣杭特（Jeremy Hunt）決定更新對英國公民赴斯里蘭卡旅行的建議，除了必要行程外外，禁止一切旅行。」美國駐斯里蘭卡大使館也在推特上發文，「從26日至28日請部要前往宗教場所，繼續保持警惕並避開人群。」除此之外，也列舉更多可能發生攻擊的地點，包含觀光景點、車站、購物中心、政府機構、旅館、餐廳甚至是學校等公共場所。

斯里蘭卡政府也對全國各地教堂加強維安，當地一名神父表示，所有天主教堂在21日都接獲命令，必須關閉並暫停服務，直到安全情況改善，「目前在有進一步通知前，不會有公開彌撒。」

我國外交部也公告，建議國人近期非必要避免前往當地旅遊，並提醒已在當地之台商、僑胞等國人應特別注意人身安全，遠離車站、教堂、飯店等人潮聚集場合，並隨時留意當地媒體關於安全維護之資訊。

總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）指出，目前應該還有恐怖分子逍遙法外，並四散在斯里蘭卡南部島嶼，不排除會再發生攻擊事件，「我們已經逮捕很多嫌疑人，但仍有一些活躍分子在逃，他們可能隨身攜帶爆炸物，所以我們必須盡快找到他們。」

斯里蘭卡衛生部26日將爆炸案死亡人數由359人下修至253人，衛生部表示，有太多遇難者的屍體不完全。日本厚生勞動省也說，先前有許多被重複計算的遺骸，現在所有屍檢工作都已經完成，目前正依據DNA逐一鑑定。

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▲丹麥民眾紀念斯里蘭卡爆炸案遇難的3名兒童。（圖／路透）



▲哈里發塔燈光秀向斯里蘭卡恐攻遇難者致意。（圖／路透）