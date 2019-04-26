斯里蘭卡香料大亨助兒恐攻遭逮？穆斯林協會：他應忙到忽略所有事

▲伊卜拉欣位在可倫坡的豪宅。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

斯里蘭卡國防部長維傑瓦德恩（Ruwan Wijewardene）24日表示，多名自殺炸彈客都在出生富裕家庭，皆在海外受過良好教育後歸國，且其中兩名炸彈客的父親更是當地香料大亨，住在首都可倫坡（Colombo）的豪宅區。爆炸案後這名香料大亨也被警方拘留，但目前仍未公布其犯行，推測應是和協助兩名兒子進行恐怖攻擊有關。

現年約30歲的炸彈客伊姆塞斯（Imsath Ahmed Ibrahim）和伊爾翰（Ilham Ahmed Ibrahim）出生於富裕的商人家庭，他們的父親伊卜拉欣（Mohamed Ibrahim）是當地有名的香料大亨，其公司Ishana Spice Exports總部就設在可倫坡，並在官方網站上自稱是「2006年以來，斯里蘭卡最大的香料出口公司」，自家住所也是在可倫坡內一處豪宅區。爆炸案發生後，伊卜拉欣也遭警方帶走。

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▲伊卜拉欣的香料工廠外觀。（圖／路透）



穆斯林會副主席艾哈邁德（Hilmy Ahamed）表示，伊卜拉欣一家的政商關係非常好，「他的兩個兒子在海外皆受過良好教育，但伊卜拉欣應該對兒子的計畫一無所知，因為他應該忙到忽略周遭所有事。」CNN報導指出，可倫坡地方法院的法庭文件顯示，伊卜拉欣的香料公司旗下的一間礦廠工人，涉嫌提供製造炸彈的材料，目前共有9人遭到逮捕，預計將在5月6日出庭。

斯里蘭卡衛生部26日將爆炸案死亡人數由359人下修至253人，衛生部表示，有太多遇難者的屍體不完全。日本厚生勞動省也說，先前有許多被重複計算的遺骸，現在所有屍檢工作都已經完成，目前正依據DNA逐一鑑定。