「所有平台都有仿冒品」　美公布惡市場黑名單：淘寶、蝦皮都上榜

▲淘寶被美國列入「惡名昭彰市場」黑名單之一。（圖／翻攝自淘寶網）

國際中心／綜合外電報導

美國貿易代表署（United States Trade Representative，USTR）25日公布2018年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」（Notorious Markets）黑名單，其中，中國大陸阿里巴巴集團的淘寶網再次上榜，且總部在新加坡、主要市場於東南亞的蝦皮購物（shopee.ph）也被列入。

USTR此次特別關注自由貿易區（Free trade zones）的盜版、仿冒、走私、洗錢等非法貿易行為，列出的「惡名昭彰市場」黑名單中，總共有33個線上市場與25個實體市場，這些市場涉及大量盜版及仿冒商標的商業行為，損害美國智慧財產權所有人在國外市場的智財權，並進而影響美國經濟。

USTR指出，去年曾向阿里巴巴提出多項關於遏制出售侵權的建議，雖然阿里巴巴稱「已經努力於相關行動」，並真的採取措施，但仍有大量侵權及移除程序的問題，也不能確定阿里巴巴是否按照USTR建議來改善。

至於蝦皮購物，智財權所有人表示，所有蝦皮平台都有出售仿冒產品，然而，營運方不願合作，幫助智財權人保護其品牌，至少需要2週才能移除侵權產品。

另外，如敦煌網（DHgate）、拼多多（Pinduoduo）等中國大陸電商平台一樣上榜，中國大陸（深圳華強北、羅湖商業城、秀水市場等）、馬來西亞、菲律賓、越南、俄羅斯等國的實體市場也被列入黑名單。

USTR還公布2019年「特別301報告」，審視美國貿易夥伴們的智慧財產權保護政策與執法措施，中國大陸再度上榜，與印度、印尼、俄羅斯等11國被列入「優先觀察名單」，其他如巴西、加拿大、墨西哥、泰國、越南等25國則是「觀察名單」，台灣並未被列入。

USTR認為，自由貿易區缺乏有效智財權執法，應該要制定強力的法律政策來確保執法人員可對於自貿區的仿冒品有效執法。