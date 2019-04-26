巫醫直接拉開包皮　非洲「割禮」小刀片開割…男童痛到臉僵！

▲非洲割禮讓不少男孩又怕又沒選擇。（圖／翻攝自影片）

國際中心／綜合報導

雖說現在是文明時代，但在非洲還是有許多部落存在較為古老的傳統，其中若是要證明自己是真男人，進行「割禮」就是必須的，近日在外國媒體就公開一段少年實行割禮的過程，在剃刀一段一段的將包皮割下時，若能承受住痛苦，那就是成長的象徵，但卻也讓感染的風險提升。

根據《太陽報》報導，曾經接受過割禮的男子提拉拉（Athenkosi Mtirara）表示，如果部落中的男生不願意接受割禮，眾人就會把他當作孩子看待，而青少年也會因為怕被瞧不起，選擇忍痛讓自己在眾目睽睽之下被割包皮。通常實行割禮的可能是當地的巫醫、助產士，會以一個小刀片慢慢的割下，在沒有麻醉的情況下，只能用冰水減低疼痛感。

實行割禮的方式，是讓男孩將自己裸身在部落人面前跳舞，接著由家人架住，巫醫會拉住男孩的陰莖，並且用刀片割下，實行的地點往往是塵土飛揚的地方，增加了被感染的風險。光是去年非洲就有21名男子因為割禮後受到感染死亡。

除了男性割禮外，非洲的女性割禮也是人權團體最關注的問題，因為宗教跟部落傳統，也會在女孩進入青年時期實行割禮，以刀片將陰唇割下，雖在2008年就已經被判定違法，但無法徹底貫徹，在部份非洲部落仍存在。

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