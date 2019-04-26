好會生！39歲超強媽媽「生44個孩子」　狂產多胞胎全獨自撫養

▲娜芭坦茲已經生下了44個孩子。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

烏干達的媽媽娜芭坦茲（Mariam Nabatanzi ）今年才39歲，但已經生下了44個孩子，號稱是全球「最會生的女子」。但是他們一家生活相當困苦，而且生了這麼多小孩之後，爸爸竟然拋棄全家人跑走了，讓娜芭坦茲得一肩扛起照顧全家人的責任。

娜芭坦茲現在一共有44個小孩，總計生了三個四胞胎、四個三胞胎以及6對雙胞胎，全部都來自同一位父親。她在年僅12歲的時候就嫁給當時已經40歲的丈夫，才一年後就生下了第一對雙胞胎，當時醫生告訴她，她擁有比常人更巨大的卵巢，如果服藥進行生育控制，可能會對健康有害，所以她只能一直生孩子。

請繼續往下閱讀...

事實上在烏干達，大家庭並不罕見，但一般女性通常也只會生5到6個孩子，娜芭坦茲家驚人的生育率在當地被當作傳奇。娜芭坦茲在23歲的時候就已經生了25個孩子，當時她再度求醫，希望能停止生育，但是醫生仍然告訴她卵子數量過多，必須要持續懷孕。娜芭坦茲最近的一次懷孕是在兩年半前，當時懷了第六對雙胞胎，但其中一個寶寶在生產過程中夭折了，更糟的是，老公在此時拋棄她離開了家，現在成為全家人仇恨的對象，「我當時一直哭，他給很多痛苦，我的時間都花在照顧孩子和工作養家上了」。她的生活相當困苦，和所有孩子們都擠在4個水泥磚和鐵皮屋頂蓋成的矮房裡，其中12個孩子擠在一間房，只有金屬床板和薄床墊可以睡，甚至有的人要睡在地板上。因為有太多孩子要養，娜芭坦茲必須要做很多不同的工作，包含幫人剪頭髮、居家裝潢、撿回收廢金屬以及賣藥草等等，大部分的錢都拿來補貼家用，全家人一天就要消耗掉25公斤的麵粉，肉或是魚完全是奢侈品。

▲娜芭坦茲一家生活條件不是很好。

而她最大的兒子伊凡（Ivan Kibuka）也被迫要休學，賺錢養家。伊凡提到，媽媽每天都處在崩潰邊緣，太多工作追著她跑，「我們只能盡力幫忙，看是煮飯還是洗洗東西，她仍然背著照顧全家的重擔」。

娜芭坦茲表示，由於她的童年過得並不快樂，現在即便只剩下她一個人，也希望可以親自並盡全力照顧所有的孩子，讓大家都感受到喜悅。