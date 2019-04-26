15歲同志少年出櫃遭霸凌輕生　警方公然嘲笑LGBTQ：不該被接受

▲謝爾比的性向不被同學理解。（圖／翻攝自臉書／Rocket City Pride）

國際中心／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州15歲高中生謝爾比（Nigel Shelby）不堪遭到同學霸凌，取笑他的性向，他上周選擇輕生。然而，麥迪遜縣（Madison County）一位副警長格雷夫斯（Jeff Graves）卻在臉書嘲弄LGBTQ族群，「自由、槍枝、聖經、川普與烤肉，這是我認為的LGBTQ。」

謝爾比是亨茨維爾高中（Huntsville High School）的學生，他同志的身分遭到同學霸凌；他的母親說，兒子陷入憂鬱情緒，最終結束生命。對此，格雷夫斯竟在一家電視媒體的臉書下留言，「LGBTQ是冒犯的，不應該被接受」，還形容他心目中的LGBTQ是自由（Liberty）、槍枝（Guns）、聖經（Bible）、川普（Trump）以及燒烤（BBQ）。

LGBTQ一詞本來是象徵女同志、男同志、雙性戀、跨性別與酷兒，美國近期卻出現諷刺LGBTQ的口號，肯塔基州一家烤肉店Belle’s Smokin’ BBQ還販售衣服，上面就寫著「我支持LGBTQ：自由、槍枝、聖經、川普、烤肉」。

格雷夫斯隨後雖然刪除留言，他歧視的留言仍被網友備份，在調查結果出爐前他被迫放假。警長肖（Donny Shaw）透過聲明表示，將進行全面的審核，確保職員遵守高標準，並讓公眾感到安心。

謝爾比的媽媽卡米卡（Camika Shelby）悲痛提到，「在這麼年輕時出櫃可能很艱難，你不知道自己是否會被接受。他不知道我會不會接受他。」她希望兒子的死可以讓大眾注意到霸凌的問題，「身為一個被欺凌的同志孩子，結束自己的生命，我不想要大家以這樣的方式記住他。他遠遠超過那個層面，他是陽光。」

涉事的學校表示，過去從未收到有關謝爾比遭騷擾的投訴，會進一步調查此事，未來也會教導學生們如何互相尊重。

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