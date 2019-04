男客要付「18％性別稅」一律讓座給女性　女權咖啡廳宣布關門

▲「帥氣的她」列出3點要求。(圖/翻攝自推特/@paigecardona)



國際中心/綜合報導

澳洲墨爾本素食咖啡廳「帥氣的她」(Handsome Her)2017年開業後面臨不少爭議,老闆決定讓女客人優先入座,並固定對男客人收取額外18%的費用。如今,該家餐廳在臉書宣布28日是最後的營業日,關門的原因並不是賺不夠多錢,而是業主「不想再經營一家咖啡館」。

BBC報導,「帥氣的她」在臉書吸引7000多人按讚,這家店每月會有1周向男客索取帳單額外的18%費用。業主表示,這並不是強制性的舉動,不過「男性稅」只是反映出性別的工資差距。

營業近2年後,這家咖啡廳將於28日關門並在臉書寫道,「我們只是雪梨路上的一家小商店,試著開闢出讓女性優先與考量女性議題的空間,突然間,我們成了墨爾本與網路上的出氣筒。」

We’ve never shied away from controversy in the spirit of social justice and it seems fitting that we go out in the same...