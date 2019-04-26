男客要付「18％性別稅」一律讓座給女性　女權咖啡廳宣布關門

▲「帥氣的她」列出3點要求。（圖／翻攝自推特／@paigecardona）



國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本素食咖啡廳「帥氣的她」（Handsome Her）2017年開業後面臨不少爭議，老闆決定讓女客人優先入座，並固定對男客人收取額外18％的費用。如今，該家餐廳在臉書宣布28日是最後的營業日，關門的原因並不是賺不夠多錢，而是業主「不想再經營一家咖啡館」。

BBC報導，「帥氣的她」在臉書吸引7000多人按讚，這家店每月會有1周向男客索取帳單額外的18％費用。業主表示，這並不是強制性的舉動，不過「男性稅」只是反映出性別的工資差距。

營業近2年後，這家咖啡廳將於28日關門並在臉書寫道，「我們只是雪梨路上的一家小商店，試著開闢出讓女性優先與考量女性議題的空間，突然間，我們成了墨爾本與網路上的出氣筒。」

We’ve never shied away from controversy in the spirit of social justice and it seems fitting that we go out in the same... 由 Handsome Her 發佈於 2019年4月24日 星期三

「帥氣的她」透過社群平台表示，外界對於男性稅的反應，只是讓她們發現男性氣質有多脆弱，也更加讓她們堅信對抗父權的必要性。這家店澄清，決定關門不是因為男權人士的酸言酸語所導致，也不是賺的錢太少，而是單純不想繼續經營。

7 News Australia指出，「帥氣的她」在2017年8月開店，由奧布萊恩（Alex O’Brien）與唐（May Tang）所經營，店內有3條規定，分別是女性可以先入座、男女要互相尊重，以及男顧客得支付「18％稅」。據了解，老闆將這些向男性額外索取的費用捐給倡導女權的團體。