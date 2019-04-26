控告農民「非法種植」洋芋片專用馬鈴薯　百事一人索賠440萬

▲馬鈴薯引爆印度農民與跨國企業的大戰。（圖／取自Pixabay）

國際中心／綜合報導

知名跨國企業集團「百事公司」（PepsiCo）本月控告印度4位農民侵權，聲稱這些人所種植的馬鈴薯已由公司註冊，專用於樂事（Lays）洋芋片。然而，此舉引發農會與活動人士的強烈不滿，顯現出印度在地企業已與國際企業開戰。

CNN報導，百事公司位於印度的子公司本月初發起訴訟，法院將在26日進行審理。該家企業表示，被控告的農民並未獲得授權，卻非法種植獲得商標的馬鈴薯；這些馬鈴薯的用途是被專門拿去製作樂事洋芋片。

據了解，百事公司旗下擁有多個品牌，包括百事可樂、樂事、開特力與桂格燕麥等，企業向每位農民索取1000萬盧比（約台幣440萬元）的賠償金。一名發言人25日表示，百事公司是印度加工馬鈴薯的最大買家，也最早與數千位農民合作，種植多種受保護的馬鈴薯，「對於非法交易我們所註冊品種的農民，我們採取司法途徑。」

不過，當地農會對此相當不滿，印度其他小型零售商也一直在抗議沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）等大型公司。他們聲稱美國零售商採取不公平的方式摧毀他們的事業。

印度農會與活動人士呼籲政府應介入，並對百事公司採取行動。他們本周致函給政府指出，根據印度的農業法，農民有權利種植與銷售受保護的農作物，「我們相信針對農民的恐嚇與法律騷擾正在發生，農民沒有完全了解自己的權利。」

信中還寫道，百事公司派出「私人偵探」監視被指控的農民，並秘密錄下影片，還採集馬鈴薯的樣本。百事公司沒有針對這些聲明發表評論。一名致力保護農民的男子抨擊，「無論企業有多大，我們都會努力奮戰。百事犯下大錯。」

《今日印度》（India Today）報導，190名以上的活動人士24日要求百事公司撤回「虛假案件」。農民所販售的馬鈴薯品種稱為FC-5，百事公司一直堅稱2016年開始就獲得該品種的專有權。