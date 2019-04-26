男大生被虐成腦損傷返家6天後亡　北韓還要美國付6000萬醫療費

▲溫畢爾遭北韓關押。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

CNN報導，兩名消息人士透露，北韓曾向美國提出一筆200萬美元（約台幣6180萬元）的帳單，要求支付美男大生溫畢爾（Otto Warmbier）的醫療費用。溫畢爾2016年1月前往平壤旅遊，後來遭到北韓關押，2017年6月回到美國不久後死亡。

熟知此事的消息人士表示，這筆200萬美元的醫療帳單，當時交給前美國務院負責北韓政策的特別代表尹汝尚（Joseph Yun）處理，他2017年6月來到平壤並帶著溫畢爾回家。根據報導，尹汝尚接獲總統川普（Donald Trump）的命令要讓男大生回美國，他通知前美國務卿提勒森（Rex Tillerson）後便在帳單上簽名；提勒森接著告訴川普有關帳單的事。

據了解，北韓2018年試圖緩解與美國的緊張關係，川普政府最後並沒有支付費用，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當時也敦促釋放3名美國公民。消息人士補充，「談到釋放3名美國人時，我們明確表示他們不會拿到任何東西。」

蓬佩奧本月初參加一場溫畢爾家人也有出席的活動，他駁回美國會替人質支付贖金的想法。他說，提供款項給恐怖分子或是恐怖主義的政權，只會讓對方抓走更多美國人，「我們不能接受這種風險。」

川金會分別在新加坡與越南舉行，當時北韓並未提到這筆款項，不過消息人士認為以後會再度提出，北韓已在談判桌上獲得影響力。尹汝尚則告訴CNN，由於討論事項涉及敏感議題，他無法回答。

《華盛頓郵報》率先報導北韓要求美國付錢的消息。溫畢爾的父親弗雷德（Fred Warmbier）說，他先前並不知道這筆費用，他認為這是某種贖金。

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▲溫畢爾的父母始終無法忘懷傷痛。（圖／路透）



溫畢爾2016年1月被北韓官員拘留，當時他試圖偷走飯店的海報，2017年6月13日終於回家，卻呈現嚴重腦損傷且無反應的狀態，返家6天後死亡。

川普2月一度幫北韓領導人金正恩說話；金正恩在二次川金會上表示他不知道溫畢爾被監禁的事。川普說，金正恩感覺非常糟糕，直到後來才得知案件，「他告訴我他不知道這事，我相信他的話。」

川普的言論引起溫畢爾家人的抨擊。男大生的父母發布聲明指出，他們在峰會期間一直給予尊重，現在他們必須說出真相，「金正恩與他的邪惡政權必須為我們兒子的死負責。金正恩與他的邪惡政權要替難以想像的殘忍、不人道負責。沒有任何藉口或是過度的讚美可以改變這點。」