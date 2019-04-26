美股道瓊指數下跌134點！3M股價重挫大跌13%「32年來最慘」





▲美股收盤，道瓊指數下跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國企業紛紛在近期公布業績表現，影響股市，25日收盤後，道瓊指數下跌134點或0.51%，收在26,462點；標普指數小跌1點或0.03%，報2,926點；那斯達克指數則是小幅上漲16點或0.21%，收在8,118點。

由於科技公司的財報表現亮眼，帶動以科技股為主的那斯達克指數上漲，開盤創下新高，臉書股價收盤時上漲了5.5%；微軟公布財報顯示，旗下的「Microsoft Azure」公用雲端服務平台銷售成長高達73%，也帶動微軟股價上漲超過3%，收報129.15美元。

3M首季經調整後每股盈利降至2.23美元，收入減少了5%，並計畫在全球砍掉了大約2000個職位，25日股價大跌12.9%，收報190.72美元，是1987年以來最差的表現，同時帶動道瓊下跌執行長羅曼（Mike Roman）表示，總部為此感到很失望，坦承未達到自己期許的營運執行標準。

歐洲股市方面，英國和德國都有合併案破局的消息傳出。英國監理單位否決連鎖超市聖斯伯利（Sainsbury's）欲合併沃爾瑪（Walmart）旗下超市艾斯達（Asda）的計畫；德國的兩大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）與德國商業銀行（Commerzbank）的合併談判也破局。



倫敦富時100指數（FTSE 100）下跌0.5%，收在7434.13點；法蘭克福股市DAX 30指數小跌0.3%，收在12282.60點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.3%，報5557.67點。