美公布「特別301報告」　台灣未列名

▲美國貿易代表署（USTR）公布年度「特別301報告」。（圖／翻攝美國貿易代表署官網）

國際中心／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）25日公布「特別301報告」，指控全球25個國家疏於保障智慧財產權，中國、印度、俄羅斯等11個國家更被列為「優先觀察名單」；台灣近年因歐美國家合作，強化商業秘密保護，並未出現在名單中25國內，卻因為不能有效將電影院內「未經授權側錄視為刑事犯罪」，而被特別點名。美國貿易代表署將會針對長年登榜的國家採取行動。

綜合外媒報導，美國貿易代表署公布的301報告中，阿爾及利亞（Algeria）、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、科威特、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、烏克蘭、委內瑞拉等11國被列為優先觀察名單。巴西、加拿大、墨西哥、多明尼加、希臘、泰國、越南等25國被列為觀察名單。

報告指出，台灣與歐盟在內的貿易夥伴強化商業秘密保護雖出現成效，然而包括台灣、祕魯、阿根廷等經濟體並未有效將電影院內「未經授權側錄視為刑事犯罪」。報告另外指出，台灣經濟部智慧財產局公告闡明，著作權法不僅禁止點對點侵權，也禁止透過各種科技形式公開傳播或複製的侵權行為。

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▲美國貿易代表署指出，台灣未將電影院內「未經授權側錄視為刑事犯罪」。（圖／pixabay）

對於中國持續被列入優先觀察名單，同時名列「306款監督國家」，報告中提到，種種跡象代表中國需要大力進行基本的結構性改革，包括商業秘密竊取、網路盜版猖獗、假貨充斥甚至出口、以及製藥創新的障礙。

中國已連續15年被列入「優先觀察名單」，而在「306條款監督國家」名單中，意味美國將提出貿易報復的「最後通牒」。美國貿易代表署指出，盜版已嚴重損害美國經濟，每年貿易量中約有2.5%、總值5000億美元的進口商品是「盜版貨」。

美國貿易代表署表示，未來幾周會針對長期列入優先觀察名單國家進行審查，對於未能解決問題的國家也會採取「適當行動」，包括依301條款制裁，或透過世界貿易組織（WTO）或其他貿易協定爭端解決程序採取行動，以打擊不公平貿易行為，並確保貿易夥伴遵守國際承諾。

301報告持續關注網路盜版亂象，2019年出爐的報告中更提到新興盜版模式對合法音樂、電影、電視網路市場造成的重大損失，呼籲商務電子平台改善系統與所有權人合作，減少平台上盜版商品的流傳。