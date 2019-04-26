飛機「升空10秒」就失控！砸入跑道爆炸起火　驚悚影片曝光

▲飛機「升空10秒」就失控，砸入跑道爆炸起火。（圖／翻攝自YouTube／LiveLeak Channel）

記者趙蔡州／綜合報導

美國南加州富勒頓市立機場（Fullerton Municipal Airport）19日發生一起死亡意外，當地一名48歲牙醫羅伯特（Robert Ellis）駕駛小飛機起飛，但才離地不到幾秒就突然傾斜衝向地面，接著飛機就發生撞擊當場爆炸燃燒，羅伯特也因此慘死火海。

根據洛杉磯時報報導，羅伯特19日（美國時間18日）駕駛雙引擎的小飛機準備從機場起飛，曝光的影片中可以看見，當時他約以時速80英里的速度飛離地面，但下一秒機身卻突然左傾下墜，撞擊地面後引擎立刻爆炸起火，差一點就波及旁邊正要起飛的直升機。

請繼續往下閱讀...

▲飛機突然左傾直直墜落地面。（圖／翻攝自YouTube／LiveLeak Channel）

美國聯邦航空總署發言人表示，當時飛機上只有羅伯特一個人，他也因為起火不幸當場喪命，國家運輸安全委員會目前正在調查事故原因。

羅伯特的媽媽桑德拉（Sandra）表示，兒子結婚後與妻子生了4個兒子，經常開飛機往返加州、猶他州兩地。她感嘆說：「我們是摩門教信徒，心情上還算平靜」，他們相信羅伯特會在另外一個世界好好生活。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。