美國海軍研擬UFO報告程序　公開宣示蒐集、調查航天神秘事件

▲美國海軍將目擊UFO的制定標準作業程序以供調查。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

近年來不明飛行物體（UFO）的目擊報告層出不窮，且多次進入軍事警戒領域，過去官方皆以「無法解釋的空中現象」稱之，美國海軍決定制定回報的標準作業程序，讓飛行員在目擊不明飛行物體時能夠依程序通報，並進一步展開調查。

綜合外媒報導，這些不明飛行物體入侵事件自2014年以來就經常發生，甚至每個月多次進入軍事警戒區域，美國海軍表示，這些事件對海軍及空軍來說是安全的隱憂，軍方將會認真看待這些透過標準作業程序回傳的報告，希望可以確認是「誰」、來自哪裡以及他們的意圖，並設法防止入侵事件再度發生。

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▲1974年在美國羅斯威爾發生不明飛行物體墜毀事件，相關資料被軍方隱藏。（圖／達志影像／美聯社）

五角大樓前軍事情報人員埃利桑多（Luis Elizondo）認為，這個程序的誕生是海軍幾十年來最重要的決定，將會消除了談論不明飛行物的限制，可以藉此獲得更多研究數據來證實這些「現象」。據了解，有許多目擊的飛行員都擔心回報特殊事件後會對職涯造成不利影響，而當他們鼓起勇氣回報，卻沒有人願意相信。

五角大廈在2017年首次證實了「先進航天威脅識別計畫」（Advanced Aerospace Threat Identification Program，AATIP）的存在，該計畫於2007年啟動，專門蒐集與分析「異常的航天威脅」，調查範圍包括美國對手所使用的先進飛機和無人機，以及可能出現的「外星人」，而該計畫在2012年暫停，代表在2007年到2012年間可能有證據能證明外星人造訪地球。