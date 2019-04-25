法艦葡月號「通過台灣海峽」　法國這樣回應！

▲法國花月級（Floréal class）巡防艦「葡月號」。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

路透社披露法國海軍巡防艦葡月號（Vendemiaire ，舷號F734）本月初「罕見地」通過台灣海峽，陸國防部發言人任國強25日抗議法艦「非法進入中國海域」，並當時也派艦警告對方離開。不過，法國國防部一名不具名軍官則說，法國海軍每年都會通過台灣海峽一次，過去從會引發事端，並重申有權依據國際法自由航行。

路透社先前獨家引述美國官員消息稱，法國海軍葡月號4月6日曾通過台灣海峽，過程中遭解放軍艦艇尾隨，且過去不曾聽聞有其他法國軍艦通過台灣海峽的前例。

法新社報導，中國大陸國防部發言人任國強25日在例行性記者會上公開表示，法國軍艦「非法進入中國海域」，解放軍則派出軍艦警告法艦駛離，中方也已經向法方提出嚴正交涉。任國強沒有提到法艦的艦名，但據信指的就是葡月號。

巴黎則重申有權在國際海洋法下進行「自由航行」。法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）身邊的一名幕僚表示，「法國海軍大約每年都會通過台灣海峽一次，從未引發任何爭端。」

報導提到，美國每隔一段時間就會派艦通過台灣海峽「自由航行」，每次都引發北京抗議；例如今年2月間，美國就曾派出一艘驅逐艦和一艘補給艦組成的編隊通過台海。歐洲國家較少進行這類活動，但法國和英國去年也都曾派艦靠近中國在南海控制的爭議島礁。