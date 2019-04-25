普金會晚宴談話　金正恩強調：深化友好「和平解決核問題」

▲普丁與金正恩共近晚宴。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

北韓國務委員會委員長金正恩與俄羅斯總統普丁，25日在海參崴遠東聯邦大學舉辦高峰會談，晚間則彼此共進晚宴並發表談話。金正恩在談話中強調深化北韓與俄國關係，和平解決朝鮮半島核武問題。

韓聯社報導，金正恩表示，他與普丁就雙方友好關係、維護朝鮮半島及地區和平安全問題、兩國共同面臨的國際事務進行坦誠且有建設性的談話。金正恩表示，深化北韓與俄國友好關係符合新世紀的要求，也是北韓政府和他本人堅定的立場與方針。

金正恩提到，北韓與俄國「歷經歷史磨難與挑戰而形成的友誼彌足珍貴」，發展兩國關係不僅符合雙方利益，也是保障區域和平安全中不可或缺的一部份。金正恩說，「朝俄兩國一衣帶水，兩國人民在上世紀肩並肩的抗日鬥爭中結下了戰友之情，兩國軍人曾為朝鮮的解放流血犧牲。即使世紀交替，朝鮮人民依舊銘記為朝鮮解放偉業獻出寶貴生命的俄羅斯兒女崇高國際主義精神。」

普丁則說，俄羅斯的立場是只有透過和平方式才能解決地區核問題和其他議題。俄國已經做好和緩朝鮮半島緊張局勢、加強整個東北亞區域安全而合作的準備。普丁強調，正努力透過外交和政治途徑在朝鮮半島問題上發揮積極作用，歡迎北韓積極爭取與美國會談，也支持兩韓對話正常化。

普丁表示，在國際社會與當事各方參與之下，一定會實現維護持久和平與穩定，確保朝鮮半島的繁榮。普丁還說，歸功於金正恩的一系列倡議，近幾個月以來朝鮮半島局勢趨於穩定。

除了普丁和金正恩外，出席當天晚宴的還有俄羅斯副總理兼總統駐遠東聯邦區全權代表特鲁特涅夫、外交部長拉夫羅夫出席，北韓則有外相李容浩、外務省第一副相崔善姬等人隨行。在晚宴開始之前，兩國領導人還互相贈與禮物。

▼金正恩25日正式與普丁展開會晤。（圖／路透社）



請繼續往下閱讀...