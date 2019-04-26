影片掀狂潮　復仇者聯盟成A片網站最熱搜關鍵字

▲《復仇者聯盟4》掀熱潮，片名也成為Pornhub熱搜關鍵字。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》(Avengers: Endgame)在全球掀起熱賣狂潮，「終局之戰」(Endgame)這個單字也成為社群媒體上最熱搜的關鍵字之一。數百萬粉絲無處不在熱烈討論它，連全球最大A片網站Pornhub亦難倖免。

據Pornhub公布的資料顯示：跟《復仇者聯盟》(Avengers)相關的關鍵字站內搜尋，在4月19日大幅飆升。跟4月16日之前的平均數值比較，激增了2912%！按實際次數換算，就是在7天內增加了200萬次搜尋。

相較之下，2018年復仇者聯盟3：無限之戰》(Avengers：Infinity War)推出時，當時在Pornhub的關鍵字搜尋激增量是356%。

除了《復仇者聯盟》是熱搜關鍵字之外，Pornhub的統計師也發現：影片音的一些「漫威」角色同樣也是人氣飆漲。排在首位的是「驚奇隊長」(Captain Marvel)。接下來是 「黑寡婦」(Black Widow)與「蜘蛛人」(Spider Man)。

在A片網站搜尋這些關鍵字，似乎沒什麼道理；事實上卻不然。因為許多好萊塢大型動作片。往往都會被美國A片業者翻拍成「諧仿版」(Parody)的「愛情動作片」，例如《阿凡達》(Avatar)。

「漫威」的作品與角色人物亦是如此。所以，如果你在Pornhub網站上鍵入「黑寡婦」(Black WIdow)這個關鍵字，網站裡就會跳出《鋼鐵人XXX：一個極端的啪啪啪諧仿》(Iron Man XXX: An Extreme Comixxx Parody)這支影片。

在這支未經授權的諧仿作品裡，AV女優香奈兒普瑞斯頓(Chanel Preston)取代史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johannsson)，成為全裸上陣的「黑寡婦」。

為了滿足意猶未盡的客戶。該網站還會同時列出香奈兒普瑞斯頓其他火辣辣的作品，供你挑選瀏覽。 該網站甚至成立了一個「復仇者聯盟系互AV版專區」。

這已經有夠瞧的了。更勁爆的是，正宗《復仇者聯盟》系列裡沒有、或還沒出現的角色，他們都有！例如「女綠巨人」、「驚奇女士」、「蜘蛛女」等。她們全都在《X級復仇者聯盟》(Avengers X ) 這部影片裡、 或穿或不穿的「打」得火熱。

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▲Pornhub網站Avengers熱搜關鍵字曲線圖。(圖／翻攝自網路)

▲「漫威」角色關鍵字統計圖。(圖／翻攝自網路)