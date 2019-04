破天荒！CIA為招募年輕新血　成立IG官方帳戶

▲中情局(CIA)在IG官方帳戶上所PO的主照片, 裡面大有玄機。(圖/中情局官方IG)

為了跟上時代,美國中央情報局(CIA)破天荒成立Instagram官方帳戶來招募年輕新血。帳戶主照片是一張擺滿許多東西的桌子。圖文則寫著:「我用我的小眼睛窺探」(I spy with my little eye)。

這張照片其實暗藏玄機。裡面有一頂暗示偽裝的灰色假髮、還有中國大陸和波斯灣的地圖、外國紙鈔、一個可以讓幹員銷毀機密檔案的公文袋、以及一本寫有阿拉伯語文字的筆記本等。這大多數是CIA幹員在真實行動中會用到的東西。

而在一邊的牆壁上,則是一張寫著「我想環遊世界」的照片。這則IG貼文突顯CIA為了招募年輕世代領導、幹員和分析師,在社群媒體上精心設計的宣傳。

除了IG外,CIA之前也在推特和臉書等社群媒體上耕耘多年。 CIA很早就在大學和企業界公開招募新血,透過IG則可以將觸角伸到廣大、年輕的族群,因為IG大多數的固定用戶年齡都不到30歲。

CIA希望能透過成立帳號誘發IG用戶的好奇心,進而了解CIA在全球出任務的多面性:能去別人不能去之處、做別人所做不到的事。

至於貼文中所說的:「我用小眼睛窺視」,則是影射一款家喻戶曉、適合親子互動的猜謎遊戲「我是小間諜」(I spy)。