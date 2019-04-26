川普推特語錄／歡迎拜登一起來參選　真心希望你至少能撐過初選

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天抱怨，稱他一度打算開除穆勒的說法並不正確，且穆勒不僅沒被開除，還「受尊重地」完成了調查工作。另一方面，美國前副總統拜登今天宣布參選2020總統大選，川普則酸他連初選都可能過不了關。

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▼歡迎睡不醒的喬（拜登）加入競選。我只希望你有足夠的智慧，能進行一場成功的初選，我一直對此抱持懷疑。這將會很難看，你將要和各種人打交道，他們真的會有一些非常有病和瘋狂的想法。但如果你能辦到，我們就在起跑門見！

編按：Starting Gate為賽馬用語，指的是賽馬用的起跑門。

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▼就像假新聞媒體的錯誤報導，我從來沒有叫白宮顧問Don McGahn去開除Robert Mueller，儘管我有權這麼做。如果我想開除Mueller不需要McGahn代勞，我自己就能辦到。

然而，Mueller並沒有被開除，而且在受人尊重的情況下完成他的調查，我和許多人都認為這項調查是不合法的（沒有犯罪）。該調查事由有利益衝突的川黑在帶頭的，還有18個憤怒民主黨人。把沼澤抽乾！

儘管事實是，穆勒報告是由資金和人力雄厚的「川黑」與憤怒民主黨人「打造」的，但最終結果仍是沒有通俄，沒有妨礙司法。太棒了！

編按：Drain the swamp是一句不常見的英文俚語，字面意思是抽乾沼澤，比喻從根本上消滅某項事物。川普在競選期間將其引伸，用來代指「從根本上改變華府政治生態」的競選承諾。