金正恩訪俄不見「貼心秘書」…傳北韓處決4外交官　金與正也被降職

▲過去金正恩出訪時，妹妹金與正總是跟在身邊替他張羅大小事。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩訪問俄羅斯海參崴，隨行團中卻不見過去如影隨形的胞妹、中央宣傳部第一副部長金與正的身影。南韓媒體報導，金正恩不滿今年2月越南川金會與美方不歡而散，不但處決了4名外交官員，連妹妹金與正也遭降職。

綜合外媒報導，金與正最後一次公開露臉，是在4月11日的北韓第14屆最高人民會議上，但沒有出現在33名政治局委員的合照中。金正恩15日前往太陽宮紀念金日成冥誕，金與正也沒出現在胞兄身邊。再加上此次金正恩訪俄會晤普丁，直到晚宴也不見她的身影。

北韓稍早前才剛撤換負責對美對南韓事務的統一部長金英哲，外界認為金與正可能與金英哲相同，在河內川金會破局後退居二線。然而，北韓《勞動新聞》13日的「新當選黨和國家領導機關的成員」大合照中仍能發現金與正入鏡，專門關注北韓態勢的「北韓新聞（NK News）」分析，金與正可能保住了勞動黨中宣部第一副部長職位，但不再是中央政治局候補委員。

日本亞洲新聞社（Asia Press）則報導，早在4月中旬，就有中國來往平壤貿易的官員聽聞外交官員遭處決一事，且是在勞動黨和軍隊成員面前執行槍決。報導指出其中一名遭處決官員，是北韓駐越南河內大使館外交官。

▼普丁在海參崴設宴款待金正恩。（圖／路透）



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