川普推特語錄／我才沒給北韓200萬交換人質　又不是歐巴馬付了18億

▲美國總統川普在全美步槍協會年會上發表談話。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》披露，川普曾同意付給北韓200萬美元款項，交換北韓釋放遭拘留17個月的男大生溫畢爾。川普總統今天一早連發推特駁斥此事，並趁機反酸歐巴馬政府曾在2014年付了18億美元贖金交換人質，並釋放5名恐怖份子換取神學士組織釋放擅離職守而遭俘虜的美軍中士伯格達爾（Bowe Bergdahl）。

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▼跟沙烏地阿拉伯和其他人講到增加產油量問題。大家意見一致。加州汽油稅對該州的油價造成很大問題。跟你們的州長談談減稅。經濟數據，在通常是最糟的季度還有3.2％，看起來不錯！

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▼偉大的全美步槍協會群眾和印第安納州的熱情。謝謝！現在離開去參加橢圓辦公室會議。

▼剛出爐：第一季實質國內生產總值年增長率為3.2％。這遠遠超乎預期。重要的是，通膨率非常低。讓美國再次偉大！

▼出發去印第安纳波利斯參加全美步槍協會大會。喜歡印第安納州。全美步槍協會逐步壯大，正在進行一些偉大且重要的大事。他們的強力支持對「讓美國再次偉大」至關重要！

▼沒種也沒錢競選總統的怪胎Tom Steyer，還試圖把宣傳他自己的廣告放在彈劾案開頭。他沒有提到一個事實，我的前兩年總統任期可能是史上最棒的，沒有通俄和妨礙司法！

▼美國首席人質談判專家說，「川普總統是我知道美國歷史上最偉大的人質談判專家。過去2年內有超過20名人質被釋放，其中有許多是不可能的任務。沒有付一毛錢。」

▼沒付錢給北韓交換Otto Warmbier，沒有200萬美金，什麼都沒有。又不是歐巴馬政府為了4名人質支付18億美元，或者為了換回叛徒中士Bowe Bergdahl，釋放5名恐怖份子人質，結果他們很快又回到戰場上！