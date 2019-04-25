為美國「國家之魂」而戰　前副總統拜登宣布：參選2020大選！

▲拜登發表一段預錄影片，正式宣布參選2020總統大選。（圖／翻攝自YouTube／Joe Biden）



記者王致凱／綜合報導

美國前副總統拜登（Joe Biden）25日宣布，將參選2020年大選角逐總統寶座，挑戰現任總統川普。76歲拜登曾擔任歐巴馬總統副手，是民主黨眾多競爭者中最具政治經驗的參選人，與參議員桑德斯一同成為黨內初選的大熱門。

拜登在社群媒體上發表一段影片，宣布正式參選總統，爭取民主黨提名。目前民主黨內已經有20人表態參選，包括資深聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），賀錦麗（Kamala Harris）和桑德斯（Bernie Sanders）。

拜登在聲明中批評川普對2017年維吉尼亞州白人種族主義騷亂的不當回應，稱美國正「為了國家之魂而戰」。拜登在聲明中提醒，「國家的核心價值…我們的民主制度，所有讓美國之所以為美國的事物，如今岌岌可危。」

拜登是民主黨眾多競爭者中最具政治經驗者，他曾擔任6屆參議員，並在歐巴馬總統2屆任期中擔任副總統；拜登宣布參選後，立刻與參議員桑德斯一同成為民主黨內初選大熱門。

不過，拜登近日也身陷性騷風波，曾參選內華達州副州長的弗洛雷斯（Lucy Flores）指控，拜登曾在2014年一場競選集會上「不當觸摸她」，包括把手放在她肩膀上、用臉磨蹭她頭髮，並親吻她後腦，令她感到不自在。拜登雖發表嚴正聲明，解釋自己只是熱情的「情感表達」，否認做出不恰當行為，但事件已經對他造成負面衝擊。

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