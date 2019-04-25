大讚國人飲食文化　美農業部官員組團來台：瘦肉精美豬取得進展

▲ 艾斯里率領49名代表來台。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

國際中心／綜合報導

美國農業部22至25日間首度籌組貿易訪問團來台，由農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）擔任團長，率領49名美國農業企業及農場組織代表。美媒指出，艾斯里24日接受電訪時指出，他與台灣官員會面，坦率討論畜品中含萊克多巴胺（瘦肉精）的問題，認為已經取得進展。

此次訪問團來台是美國在台協會（AIT）@40全年度活動的一環，以慶祝《台灣關係法》生效40年。美媒Fence Post指出，艾斯里24日在台北接受電話訪問時表示，台灣是一個「穩定」的市場；美國對台灣的出口超過其他任何國家，每年大約有40億美元的商品出口到台灣。

報導指出，來自美國21個州和美屬薩摩亞的49家企業已經與台灣企業舉行了367場會議，預計銷售額達1560萬美元（約新台幣4.83億元）。艾斯里提到，台灣擁有「美食家的文化」，消費者相當有健康意識，對水果、蔬菜、零食、飲料、葡萄酒和蒸餾酒都很有興趣。

此前，美國貿易代表署3月公布「2019年外國貿易障礙評估報告」，其中便點名台灣禁止含瘦肉精的豬肉及特定牛肉部位產品進口，雖然用詞較過去緩和，仍代表台灣若想增進與美國的雙邊貿易關係，仍必須先解除對此類產品的進口限制。針對瘦肉精問題，艾斯里則回應，他已經與台灣官員會面，並與對方進行坦率的討論，相信已經取得進展。

▼ 美國農業部海外服務署署長艾斯里。（圖／翻攝自美國在台協會網站）

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