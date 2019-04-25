5歲以下幼童「愛看電子螢幕」易肥胖？　WHO：一天別超過1小時

▲孩子5歲以前最好避免接觸電子產品。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



國際中心／綜合報導

世界衛生組織（WHO）公布一項新準則，建議1歲以下的嬰兒不要看電子螢幕，2到4歲的幼兒則是每天不要觀看超過1小時。家長可以用故事書來取代電視或電子產品，因為「幼童接觸電子螢幕的時間越長，越容易出現情緒管理和時間分配上的問題。」

據Stock News Press報導，WHO指出，5歲以下的幼童最重要的就是睡眠與運動，養成良好的睡眠習慣和增加活動量，可以幫助他們長大以後減少肥胖或其他疾病的機率。

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▲觀看電子螢幕的時間不可以太久，對孩子眼部健康會有負擔。（示意圖／pixabay）



世衛組織官員費奧娜（Fiona Bull）指出，提高幼童的活動量，避免他們長時間坐在同個地方盯著電子螢幕，並且確保有足夠的睡眠時間，可以改善他們的身心健康，「預防兒童或青少年時期罹患肥胖」。研究人員建議，1到5歲的幼童每天至少要活動3小時，睡眠時間最好也超過10小時。

準則中還提到，孩子在這個階段，與家長的互動非常重要，念故事書、一起玩小遊戲都能增加親子間互動，比起孩子自己玩iPad或看電視來的更有正面幫助。世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「如果想要一個人健康，那麼從小就要讓他養成對身體有益的好習慣。」

這項準則發布後，有英國兒科專家提出不同看法。英國皇家兒科和兒童健康學院表示，每個孩子都有各自的睡眠需求，不該以同個標準看待每個人，健康改善部門主管戴維（Dr. Max Davie）也認為，如果家中有其他比較大的孩子在滑手機、看電視等等，很難完全避免幼童接觸到電子螢幕，而且WHO的準則也沒有直接證據顯示，使用電子螢幕超過1小時會對幼童不利。