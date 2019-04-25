16淫狼網路誘未成年男女上床　員警教師牧師全落網！

▲紐澤西州警方發起「單獨在家」行動，逮捕了16名企圖誘騙未成年男女發生性關係的嫌犯。（圖／紐澤西州警方檔案照)

國際中心／綜合報導

美國紐澤西州警方日前大規模逮捕了16名企圖誘騙未成年男女發生性關係的嫌犯。尚當中包括警務人員、高中教師、牧師、 以及銀行經理。

警方之前發起代號「單獨在家」行動(Operation Home Alone)，專門針對那些利用社群媒體、即時通訊App以及約會App誘騙未成年人士的不法之徒。 警方出動「釣魚」員警假裝是14、15歲的未成年人士，在網路上跟那些淫狠聊天大談性事，荓且約出來見面。淫狼信以為真，在本月11至15日期間被騙到紐澤西州伯根郡一處房子，被員警當場逮捕。

紐澤西州檢察長格雷瓦爾(Gurbir Grewal)說，16名被捕男子利用社群媒體尋找獵物，對象都是 未成年人士，利用他們滿足自己的性慾，並呼籲家長們必須注意， 提哭家中的未成年子女成為獵物。

他補充說：「藉著這次行動，我們向家長們發出訊息：提高警覺。我們也向專門尋找兒童作為獵物的不法之徒發出警告：執法人員會鍥而不捨，尋找及拘捕你們。」

除了員警、教師和牧師外，被捕者當中還有護理師士、理髮店東和職業司機。 他們各被控誘騙及企圖性侵罪名，當中兩人被加控在電子產品裡藏有兒童色情品。

據了解，其中一人的手機內儲存了超過1.3萬個疑是兒童色情內容的檔案；另一人之前 已捲入另一宗兒童色情案，目前正在等待法庭裁決。