早產嬰一出生撞臉《暮光》男星　1年後近照曝光...更可愛了

▲昔日被說長相羅伯派汀森的泰國小男嬰長大了，臉蛋圓潤許多，變得更加可愛。（圖／翻攝自Facebook／Paeisa Seng）

國際中心／綜合報導

泰國有位媽媽佩莎（Paeisa Seng）先前在臉書貼出自己剛出生兒子的照片，水汪汪大眼睛搭配高挺鼻樑，天生的超帥氣外表讓他才一出生就成為網友們的焦點，紛紛在留言貼出各種男明星的對比圖大讚，甚至節目通告、經紀邀約不斷。如今1年多過去，這位小帥哥已經長大了不少，瓜子臉也變得圓嘟嘟，可愛模樣不減反增。

佩莎在2017年12月生下兒子。當時兒子因為早產，只有大約4磅重，看起來有些虛弱，因為有著深邃的五官與俊俏側臉，馬上吸引大批網友討論。網友們形容小男嬰側面神似《暮光之城》男主角羅伯派汀森（Robert Pattinson），更是撞臉好幾位泰國帥氣男演員，讓不少阿姨粉爭先搶認乾媽，更有經紀公司聯繫佩莎，打算簽下他的兒子做童星。

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▲小男嬰剛出生時被說側臉神似羅伯派汀森。（圖／翻攝自Facebook／Paeisa Seng）

除此之外，網友們也讚美佩莎是個氣質大眼美女，兒子是遺傳到她的好基因，更敲碗佩莎公開自己老公的照片，想看看爸爸是不是也有著高顏值。當時佩莎一家人儼然成為了另類的網路紅人。

▲ 小男嬰的俊俏外表來自媽媽佩莎的好基因。（圖／翻攝自Facebook／Paeisa Seng）

之後，佩莎也在臉書上繼續分享著兒子的生活照，如今兒子已經1歲多了，臉蛋圓潤了不少，昔日瓜子臉不再，但超萌大眼睛和挺拔鼻樑依舊，讓他看起來比以前更加可愛也更活潑，從小帥哥變成了小萌娃。

▼ 小男嬰長大了，變得更活潑可愛。（圖／翻攝自Facebook／Paeisa Seng）