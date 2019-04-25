2歲女童屁股現紅色印記！托兒所老師拍照蒐證…竟是21歲媽「成人之力」怒打

▲所幸托兒所老師發現女童傷勢，緊急送醫並通報社福單位（示意圖／123RF）



國際中心／綜合報導

英國一間托兒所的老師在替2歲大的女童換尿布時，發現她的屁股上有個鮮紅的印記，周圍還帶有瘀青的痕跡，他們通知社福單位並將女童送醫後，醫生表示，這是用手掌用力打所導致的傷痕，而兇手竟是女童母親，當地法官表示，這一掌具有完全的「成人之力」，這位媽媽也坦承，是因為控制不住脾氣才狠狠打了女童。

21歲的年輕媽媽法蘭西斯（Hayley Francis）起初否認毆打女童，但托兒所老師提出證明表示，女童並未患有任何疾病，當時卻在托兒所內感到身體不適，甚至還發燒，最後他們在女童的尿布線上方，發現紅色的印記，就像被人甩了一巴掌。英國檢察署調查人員道爾頓（Sally Daulton）指出，老師發現這個傷痕後，立刻拍了幾張照片留存，打電話給社福部門後，立刻將女童送往醫院。

法蘭西斯透過律師辯解，「確實因為情緒失控用力打女童，但不可能造成這樣的傷痕。」不過當庭法官卻認為，這位母親用「成人之力」毆打年僅2歲的孩童是非常不合適的，因此判處20天緩刑，進行為期12個月的社區服務，並支付535英鎊（約台幣2萬1000元）的起訴費用。

根據英國法律規定，虐待兒童的意思是指，「以身體、性、情感或忽視的方式，對兒童造成重大傷害的任何行為。」依照受害程度分為低、中、高3種等級，以評估心理、發育或情緒上的傷害，較輕的案件可能判處6個月的有期徒刑或社區服務，嚴重虐待案件最高可判處10年監禁。