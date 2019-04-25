慧眼看天下／選總統要美國面試？　不能說的默契

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

2020總統大選起跑，政治人物紛紛啟動「訪美」行程，在大選年的敏感時刻，不論是否有意要角逐大位，都有政治涵意。淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中表示，一直以來，大選前「赴美面試」已成為台灣政壇的慣例，不論候選人親自出馬或推派代表前往，似乎都無法規避「美國因素」在台灣大選中所佔的重要地位。

李大中分析，美國在台灣安全、國際參與扮演重要角色，處理好台美關係，自然能獲得國人的信任。另外，訪美能展現外語能力、處理外交能力，也能藉此博得新聞媒體版面，增加自己的曝光度。當然出訪美國最重要的是「面試」兩岸政策，因為在台灣，兩岸政策攸關選情，也是勝選的重要關鍵之一，只要表現得當，對於未來的選情也會有加分效果。

其實這兩年來，不管是美國總統川普或是想要角逐總統大位的郭台銘，他們都是所謂的非典型政治人物，而最近才剛舉行完的烏克蘭總統大選，也跌破眾人眼鏡由喜劇演員澤連斯基當選，這種現象似乎慢慢變成趨勢。李大中表示，現年41歲的澤倫斯基，是無政治經驗、素人中的素人，唯一可以算是政治參與的經歷，是主演烏克蘭政治諷刺喜劇《人民公僕》，並在裡面中飾演一位意外選上烏克蘭總統的歷史老師，當選後成為打擊貪腐的人民英雄，而類似的劇情，就直接發生在他本人身上。

李大中補充，烏克蘭飽受政局混亂、經濟蕭條之苦，加上盤根錯節的貪腐結構，使深埋已久的民怨，紛紛將期望集中在澤倫斯基，即便沒提出具體政策，但他透過社群網站博得年輕選民的支持，讓大多數人相信這樣的政治素人可以替政壇帶來改革，結果9成的選票開票結果，澤連斯基獲得高達73%的支持，印證了烏克蘭的改變成真。

而國際上從素人，甚至從商人轉職當總統的案例其實還不少，除了大家都知道的美國總統川普之外，前南韓總統李明博、現任印尼總統佐科威等都是，但似乎都有些爭議。因為部分企業家當上總統後，仍然難掩過往的商人作風，不過一個國家除了經濟要好，外交、教育、人權也都是不可忽視的議題。